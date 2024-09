A hold már a fák lombját nyaldosta, amikor a Fényes Tanösvény bejáratánál elkezdett gyülekezni a társaság. Mindenki a különleges alkonytúrára érkezett, hogy éjszaka is megcsodálhassák a tatai lápvilág csodáit. Egy szegedi család napközben már végig járta a tanösvényt, de úgy gondolták az élmény akkor lesz teljes, ha az éjszakai oldalát is megismerhetik az élővilágnak. A többiek főleg a környező településekről érkeztek. Volt aki térképpel, fejlámpával érkezett a különleges kalandra.

A tatai Fényes Tanösvény alkonytúráján a lápvilág éjszakai élővilágával ismerkedhetnek meg a résztvevők

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A csapat természetesen vezetőt is kapott a túrára. Ballabás Gábor geográfustól megtudtuk, hogy immár 30 éve kutatja a Fényes Tanösvény forrásait, szakdolgozatát is ebből írta egykor. Most szakvezetőként mesélt a éj sötétjében megbújó csodákról.

Éjszaka a Fényes Tanösvényen

A kirándulás bevezetőjeként Ballabás Gábortól megismerhettük a Tatai járás forrásainak kialakulásáról, illetve azok működéséről. A Fényes Forrásvidék mellett a Cseke-tavi forrásokról és a tatabányai vízbányákról is sok érdekességet tudhatott meg a társaság. Ezután a csapat a tanösvény felé vette az irányt, ahol bizony már elkeltek a fej és elemlámpák. A fapallókon sétálva lépésről-lépésre tárult elénk az éjszakai táj. A lámpák fényében pedig a nappal elbújt állatok is megmutatták magukat. Ballabás Gábor elmondta, hogy minden hónapban teliholdkor szervezi meg a Tatai Városkapu Zrt. a túrát, hogy a hold fényénél a tanösvény olyan oldalát is megmutathassák az érdeklődőknek, ami egyébként nappal rejtve marad.

Ballabás Gábor geográfus a Tatai járás forrásairól is mesélt a társaságnak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Az alkonytúra célja, hogy ne csak nappal, hanem éjszaka is megismerhessék az érdeklődők ezt a gyönyörű természetvédelmi területet. Végig nézzük, hogy az állatvilág és a természeti környezet hogyan változik meg a nappalhoz képest – magyarázta a szakvezető, aki azt is elmondta, hogy minden hónapban más és más a túra, hiszen ahogyan az évszakok változnak, úgy változik meg az élővilág is.