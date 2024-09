A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a két félhektáros terület négyzetméter ára 45-50 ezer forint. A hathektáros telek értékbecslése még nem ért véget, azonban hasonló négyzetméterárra számítanak.

Michl Józseftől azt is megtudtuk, hogy a patak másik oldalán lévő terület, a sokak által csak szőnyeggyári szigetnek hívott rész magántulajdonban van. Mivel az is építési terület, akár lakóházakat is kialakíthat rajtuk majd a tulajdonosa. A környékbeli utak fejlesztésénél már számoltak is azzal a lehetőséggel, hogy hamarosan a Fényes fasort összekössék a Mikovényi úttal. A Gesztenye fasor végén lévő körforgalomból már meg is van a kihajtási lehetőség. Már csak a hidat kell megépíteni a két patak felett, hogy az Új úti kerülő nélkül is elérhető legyen autóval a Fényes fasor.