Szeptember tizenegyedikén fennállását ünnepelte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Nem sokkal a hivatalos ünnepély után a házibuli kezdete előtt érkezett a mentőszolgálathoz a riasztás. A siklóernyős barátai jelentették eltűnését.

Magyar Barlangi Mentőszolgálat egy súlyosan sérült siklóernyős mentését végzi a Tarján határában található Pes-kő barlang melletti sziklafalról.

Fotó: Kovács Márton / Forrás: Magyar Barlangi Mentőszolgálat/Facebook

Siklóernyőst mentettek

A 33 éves tapasztalt ernyős délután három órakor szállt fel, majd több óra elteltével sem adott magáról életjelet, nem szállt le, így sporttársai tudták, hogy baj lehet, elkezdték őt keresni. Digitális eszközöknek köszönhetően megtalálták őt a Tarján és Vértestolna határában levő Pes-kő barlang melletti sziklás részen. A mentőszolgálathoz este nyolc órakor érkezett megkeresésre azonnal reagáltak. A helyszínre a BMSz 20, a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat 3 fővel érkezett. A problémát az okozta, hogy a siklóernyős egy repülés közbeni anomália miatt mentőernyőt kényszerült nyitni és ennek következtében sziklafalnak csapódott. A helyszínre érkező segítség a sérültet a függőleges sziklafalon egy keskeny párkányban részben felakadva, részben beszorulva találta meg magatehetetlenül. A pilóta megközelítése, orvosi vizsgálata, ellátása majd kimentése is csak kötélpályákon, húzórendszereken keresztül volt megoldható. A gyalog is járható szakaszra való kijutás után a tűzoltók, mentők és barlangi mentők egy ideig gyalog, majd terepjáróval szállították a sérültet addig a pontig, ahol az OMSZ kollégáinak át tudták adni a sérültet. A mentők a balesetet szenvedett pilótát a Tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították. A mentésben a Katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes tűzoltó egységei is részt vettek.