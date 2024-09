A fő úttal párhuzamosan futó, védművet keresztülszelő kishídon szeptember 19-én így lezárták a kulisszanyílást.

Most vizsgázik a mobilgát

Mint Túri Lajos polgármester a helyszínen elmondta: a Táttól Nyergesújfaluig 2014-ben és 2020-ban kiépített védműrendszer igazi próbája a mostani árvíz, hiszen 2013 óta nem volt ilyen mértékű a Duna vízszintje. Ráadásul a mobilgátat is most vetik be először élesben a patak ellen.

Szabó Miklós, az ÉDUVÍZIG szakemberem Tát árvízvédelmi vezetője kiemelte: szeptember 20-án pénteken estefelé tetőzik a Duna.

— A patakban van felszíngörbeesés, ez alapján próbáltuk kijelölni az esztergomihoz mért szintet, amely a Spar melletti kis hídon jelöltük is. Ebben is van egy kis biztonsági ráhagyás. Ezt a szintet elérheti a patak, akkor már a hídon folyik át a víz, ezért emeljük be a mobilgátat, a kifolyást megállítandó.