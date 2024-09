Nem szegte kedvüket az időjárás

A programok délután is folytatódnak: a Kantinnál a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport, majd ismét a Homoródalmási Fúvószenekar mutatkozik be. A kisebbeket ezután igazi kuriózummal várják: Tokodra érkezik ugyanis a Mancs Őrjárat interaktív mesejáték. Ryder, Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma és Sky is megérkezik a településen felállított sátor színpadára. Az est a felnőtteké: a Brasstime és a Pá-di-di együttesek mellett a Kozmix és Takács Nikolas teszi fel a pontot az i-re.