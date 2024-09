Bár az augusztusi testületi ülés napirendi pontjaiból Michl József polgármester kérésére kikerült a tatai Öreg-tónál lévő Fáklya utcai önkormányzati ingatlan eladása, a búcsúzó testület utolsó ülésén mégis döntöttek a telek jövőjéről. A változás csupán annyi, hogy a korábbi javaslattal szemben most nem a teljes, közel háromezer négyzetméteres területet hirdetik meg, hanem részekre bontva értékesítenék azokat, ezzel növelve a lehetséges pályázók körét.

Michl József polgármester szerint így nézhetett volna ki a Fáklya utca a fejlesztés után

Fotó: Facebook/Michl József

Az előterjesztés szerint, mivel az adott övezetben a legkisebb kialakítható telek mérete háromezer négyzetméter, így az ingatlan megosztására lehetőség nincs. Azonban az önkormányzat tulajdoni hányadokat értékesíthet, így egy osztatlan közös tulajdon jönne létre, amiben rögzítenék, hogy a tulajdonosnak az ingatlanon belül melyik területrész az övé.

Várják a pályázókat a Fáklya utcai telekre

Figyelembe véve a jelenleg is működő egységeket, összesen hét ilyen területrész meghirdetése lehetséges. A területet értékbecslő felmérte, ez alapján 65 ezer forintos négyzetméter áron szeretnék értékesíteni. A területrészek többsége egységesen 300 négyzetméter nagyságú, kettő pedig 450 négyzetméter. Vagyis mintegy 20 millió forintért lehet egy-egy részt megvásárolni. A tófaroknál lévő telkek teljes értéke továbbra is 190 millió 600 ezer forint, amikre természetesen egyetlen vevő is pályázhat. Michl József a testületi ülésen elmondta, hogy a változtatással lehetőséget adnak a jelenleg is üzemelő büfék tulajdonosainak, hogy megvásárolják az általuk használt területet, és ők maguk végezzék el a szükséges fejlesztéseket.