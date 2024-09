Az esztergomi menhely Facebook-oldalán arról írtak, a hétvégén sok értéküket sikerült biztonságos helyre menekíteni, kedden pedig átpakolják az ólakat is. Az állatok kiszervezése sem volt egyszerű feladat, hiszen mintegy 150 gazdátlan házikedvencet kellett elhelyezniük.

Az esztergomi menhelyen sok munka akadt a hétvégén

Fotó: Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom / Forrás: Facebook

Az országban több állatvédő szervezet is jelentkezett, hogy ideiglenesen befogadják a gazdátlan kutyákat és cicákat, illetve magánemberek is sorra írtak az esztergomiaknak, miszerint hozzájuk is jöhetnek a szerencsétlenül járt állatok.

Jelenlegi állás szerint nincs szükség újabb ideiglenes befogadókra, akikkel telefonon egyeztetnek a menhely munkatársai. Az ár levonulásától függően a kutyák és macskák akár 2-3 hetet is a menhelyen kívül kell tölteniük.