Az országgyűlési képviselő arra is megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondott a térség összes polgármesterének, akik példamutatóan vezényleték le az árvízi védekezést.

Pilismaróton még mindig van munka

– hívta fel a figyelmet a további tennivalókra Erős Gábor, aki maga is kint van a gátakon, és – mint ígéri – kint is lesz, ameddig csak szükség van a segítségére. Videóüzenetében ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy senki nem üljön fel a rémhíreknek, a szakemberek ugyanis kézben tartják a helyzetet Pilismaróton is.