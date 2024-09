Szeptember elseje és október harmincadika között a Bakony területén illetékes vadásztársaságok erdőlátogatási tilalom bevezetése mellett döntöttek.

A sötétzölddel jelölt területeken érvényes az erdőlátogatási tilalom

Forrás: csodalatosbakony.hu

A szarvasbőgés időszaka alatt VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. üzemi vadászterületén (Királyszállási és Zirci vadászterületek, Kab-hegyi Vadászterület) és a Királykúti Vadásztársaság területén (Zirc, Olaszfalu, Akli, Pálihálás, Borzavár, Kardosrét által körbezárt terület illetve ezen települések környéke) erdőlátogatási tilalmat hirdet. A korlátozás időszaka alatt reggel kilenc és délután négy óra között látogathatják a túrázni vágyók a területet. A kijelölt időszakon kívül a megadott erdőrészekben tartózkodni tilos. Ez alól a kijelölt turista- és kerékpárutak sem képeznek kivételt. A korlátozás célja, hogy a gímszarvas állomány számára fontos párzási időszakban az erdő- és vadgazdálkodók megfelelő nyugalmat tudjanak biztosítani az erdőkben. A tilalom alól egyedül az eseti szervezett túrák képeznek kivételt. Abban az esetben, ha a rendezvények, szervezett, vezetett túrák a szükséges hatósági engedélyekkel és előzetes egyeztetés követő erdőgazdálkodói hozzájárulás rendelkeznek. Ilyen például a VERGA Zrt. által szervezett szarvasbőgéstúra. A tiltást érintő területek részletes térképe elérhető itt.

Az utakon is vigyáznunk kell

Az őzek üzekedési időszakához hasonlóan párzáskor a gímszarvasok is kergetik egymást akár fényes nappal is. Sokkal figyelmetlenebbül, ösztönből mozognak, a szokásosnál aktívabbak és a megszokottnál nagyobb területen közlekednek. Ebben az időszakban a sofőröknek tehát továbbra is fokozott vadmozgással kell számolni az utakon.