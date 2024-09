Alig ért véget az őzek párzásának időszaka újabb veszély leselkedhet ránk. Szeptember közepétől ugyanis a gímszarvasok párzásidőszaka miatt fokozott figyelemmel kell látogatni a közeli erdőket.

Szeptember közepén kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka. A Vértes Erdő Zrt. területein fokozott figyelemmel túrázzunk

Fotó: Simon László / Forrás: Gemenc Zrt

Fokozott figyelemmel látogassuk az erdőket

A Vérteserdő Zrt. tette közzé a felhívást, hogy ezúttal a gímszarvasok miatt kell fokozott figyelemmel közlekednünk. Az őzekhez hasonlóan a szarvasok is ilyenkor sokkal figyelmetlenebbül, ösztönből mozognak, a szokásosnál aktívabbak és a megszokottnál nagyobb területen közlekednek. Ebben az időszakban tehát továbbra is fokozott vadmozgással kell számolni az utakon. A sofőrök figyelmeztetése mellett az erdőlátogatókat is figyelmeztetik.

A vadállomány védelmének egyik kiemelkedő feladata a nyugalom biztosítása a vad számára annak természetes élőhelyén. Éppen ezért a párzási időszak alatt arra kéri a Vérteserdő Zrt. a túrázni vágyókat, hogy lehetőség szerint délelőtt 9 és délután 16 óra között látogassák az erdőket.

3 területen kell fokozott figyelemmel kirándulnunk

A megjelölt időszakban az erdőgazdaság a túra-, illetve a közlekedési útvonalak bevezető szakaszain tájékoztatókat helyez el, továbbá a szolgálatot teljesítő szakszemélyzet eseti, szóbeli tájékoztatást nyújt az erdő látogatóinak.

A Pusztavám-Csókakő-Gánt-Óbarok-Síkvölgy határolta 11-253550-510 kódszámú vadászterületen, valamint a Tata-Tatabánya-Tarján közötti 11-252450-512 kódszámú vadászterületen október 10-ig, míg a Bakonysárkány-Vérteskethely határolta 11-251850-510 kódszámú vadászterületen október 31-ig érvényes a korlátozás. A bevezetőutakon elhelyezett és időszakos szóbeli tájékoztatások mellett a Vérteserdő Zrt. weboldalán mindenki számára elérhető a részletes térkép a korlátozás alá eső területekről.