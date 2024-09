A tata.hu számolt be arról, hogy szeptember 7-én Szarka István, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperese szentelte fel az emléktáblát, a tatai evangélikus templom falán dr. Nagy István, az 1993-ban elhunyt teológiai professzor, a gyülekezetben 1963 és 1988 között szolgáló lelkész tiszteletére.

Fotó: tata.hu

Dr. Nagy István 1933. április 11-én született Celldömölkön, egy nyolcgyerekes család legkisebbjeként. Életének meghatározó eseménye volt, amikor 17 évesen súlyos tüdőgyulladást kapott, s megfelelő gyógyszer híján tüdejének egy részét el kellett távolítani.

A műtét után úgy döntött, tartozik a Jóistennek azzal, hogy teológiára megy, s a lelkészi hivatást választja. 1963-ban került Tatára. Gyakorlati teológiából doktorált, s gyülekezeti munkája mellett esperesi tisztséget viselt több cikluson át, különböző egyházkormányzati funkciókat is betöltött, és előadott a Teológiai Akadémián. Mint a Westfáliai Tartományi Egyház magyarországi kontaktembere sokat segített az egyházmegye parókiáinak, templomainak renoválásában, s az ifjúsági munka fővédnöke is volt. Franko Mátyás evangélikus lelkész korábban így írt róla a Lutherrózsa hírlevélben: „Dr. Nagy István szíve Megváltó Urával volt tele, nem is akart tudni másról, csakis a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusról. Róla prédikált mindig derűsen és mosolyogva a szószéken és róla szólt, mint teológus, amikor a katedrán tanított.”

A szeptember 7-i eseményen külön köszöntötték Franko Mátyás evangélikus lelkészt, avatásának 35. évfordulója alkalmából. Tata önkormányzata 5 évvel ezelőtt Tata Város Mátyás Király Díja kitüntetésben részesítette Franko Mátyást, a Tatai Evangélikus Egyházközség lelkipásztorát, több évtizedes kiemelkedő gyülekezetépítő, szellemi, lelki közösségformáló tevékenységének elismeréseképpen.