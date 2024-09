Koppánymonostoron szüreti felvonulás is elmarad. A hagyományos eseményt szombaton rendezték volna, de az előrejelzések miatt lefújták. A 20 órakor kezdődő szüret bálba azonban várnak mindenkit a Dózsa György Művelődési Házba.

Fenyő Miklós bábolnai koncertje is elmarad

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Hétvégén rendezték volna a bábolnai Kukorica Fesztivált is, azonban a pénteki és a szombati programok is elmaradnak, így egyebek mellett Fenyő Miklós és a Republic koncertjét is elhalasztják. A fesztivált szeptember 27-én és 28-án pótolják, a részletekről pedig későbbre ígértek tájékoztatást a szervezők.

Almásfüzitőn szintén nem rendezik meg az Almafesztivált, ám az erre az alkalomra tervezett filmvetítésre mindenkit szeretettel várnak. A Petőfi Sándor Művelődési Házban szombaton 17 óra 30 perckor vetítik le az Asterix és Obelix – A középső birodalom című filmet. A mozizásra érkezőknek pattogatott kukoricával kedveskednek.

Az ácsi búcsút sem most, hanem a jövő hét szombaton és vasárnap rendezik meg.

A térségből sokan érdeklődtek az észak-komáromi Borkorzó iránt is, amely szintén elmarad, az Apostol koncerttel együtt. Az eseményt október 3-5. között rendezik meg.