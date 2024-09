Manapság nem olcsó mulatság családi házat venni, az építkezésről már nem is beszélve. 30 millió forint alatt ritkaságnak számít még felújításra szoruló ingatlant is találni. Mi most az ingatlanbazar.hu kínálatát böngésztük. Arra voltunk kíváncsiak, hány olyan eladó családi házat találunk vármegyénkben, amelyekért még annyit sem kell fizetni, mint egy lakásért.

Ezek az eladó családi házak kevesebbe kerülnek, mint egy panel

Forrás: ingatlanbazar.hu

A keresgélésünk során Komárom-Esztergom vármegye nagyobb városaira szűkítettük a keresési paramétereket, így Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom, Dorog, Kisbér és Oroszlány városaiban néztünk szét. Megdöbbenésünkre több olcsó, eladó családi házra bukkantunk, mint azt gondoltuk volna. Igaz, az ingatlanok többsége felújításra szorul, de vételáruk még így is elenyésző a mai piaci viszonyokhoz képest. Kiválasztottuk azt a 10+1 eladó ingatlant, ahová a családoddal mehetsz, ha meguntad a paneléletet, vagy csak környezetváltozásra vágysz. Nézzük, mire jutottunk a keresgélés során.

Komárom-Esztergom vármegye legolcsóbb eladó családi házai: