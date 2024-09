A csokis piskóta asztalra tételekor Jutka néni vélhetően nem jelezte Karcsi bácsinak, hogy itt a nap-éj egyenlőség. Azt meg főleg magában tartotta, hogy elkezdődött a csillagászati ősz. Idő van még bőven megbeszélni ezt a szakmai tényt, a szezon a téli napfordulóig, december 21-ig tart. Na, de azon a napon már nem árt egy naptáras figyelmeztetés Karcsinak. Az utóbbi években háromból kétszer elfelejtette, hogy azon a napon van párja születésnapja. A csillagászati ősz kezdete különben sem egyszerű fogalom. Nagy Napunk éppen kilencven fok magasan delel az Egyenlítő fölött. Ennek cifrázásaként vasárnap az éjszakánk és a nappalunk ugyanolyan hosszúságú volt. Magánügy, hogyan teltek ezek az óráink. Pontosabban, embere válogatta ezúttal is, mekkora beledumálást engedett meg egy újabb hétköznapjába. Otthon, az utcán, a téren, a boltban, a munkahelyén, a rádiót hallgatva, a tévét nézve. Nem volt egyszerű a feladat most sem. Vagy talán nagyon is igen. De talán már megszokott ez a világ. Itt a folytatás. Az Európai Bizottság kezdeményezésére hétfőn elkezdődött az Európai Sporthét rendezvénysorozat. A rendszeres testmozgás népszerűsítése a cél. Az ősztől teljesen függetlenül.