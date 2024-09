A Kéktúrázás Napját immár ötödik alkalommal hirdették meg, melynek lényege, hogy egy napon több ezren induljanak útnak az Országos Kékkör egyes szakaszain. A jeles napot a szokásokhoz híven október második szombatján szokták megtartani, idén október 12-én lesz a Kéktúrázás Napja: az MTSZ tájékoztatása szerint a több mint 2580 kilométer hosszú Országos Kékkört több, egy nap alatt teljesíthető túraszakaszra bontották.

A felhívásból kiderül, hogy a vezetett csoportok tagjaiként október 12-én rövidebb-hosszabb távokat járhatunk végig, a csoportokat úgynevezett szakaszfelelősök fogják vezetni, akik jó terepismeretekkel rendelkeznek. Egyaránt lehet jelentkezni könnyebb, nehezebb etapokra is, melyek között vannak síkvidékiek, illetve dombokat, hegyeket érintő nyomvonalak is. Az esemény különlegessége, hogy a csoportokat GPS jeladóval is ellátják, így a Kéktúrázás Napján online, valós időben lehet majd követni, hogy a túrázók merre haladnak.

A nap végére pedig az eszközök és a teljesített távok révén kirajzolódik majd a térképen az Országos Kékkör teljes útvonala. Mivel az Országos Kékkör részét képező Országos Kéktúra nyomvonala vármegyénket is érinti, így aznap többedmagunkkal együtt akár Várgesztes-Szárliget, vagy éppen a Tardos-Mogyorósbánya szakaszon is koptathatjuk a bakancsunkat. Az MTSZ felhívja a figyelmet arra is, hogy a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az eseményről bővebb információk a kekturazasnapja.kektura.hu honlapon érhetők el.