Az elmúlt három hónap időjárása nem könnyítette meg az életünket. A harminc fok feletti forróság még szeptember elején is kitartott, pedig jólesett volna a felfrissülés a nyár pokoli melege után. Nem csak az emberek szenvedtek, a mezőgazdaság is megsínylette a kellemetlen helyzetet. Az egyik vármegyei szüreti felvonuláson is felmerült, a gazdáknak jól feladata a leckét a hőség és a szárazság. Az atya ünnepélyesen arra kérte a terményáldás során a Jóistent, segítsen már az embereken egy kis csapadékkal. Öt perc sem telt el, már csöpögni is kezdett az égi áldás. Ha csak ennyi kell az esőhöz, azt hiszen, legközelebb korábban kell kérni...