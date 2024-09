Mint korábban megírtuk, elrendelték az I. fokú árvízvédelmi készültséget a Duna térségünkben levő szakaszán. A vízszint gyorsan emelkedik, ennek egyik mutatója a Táti-szigeteket a szárazfölddel összekötő kőgát vízállása is. A kőgáton szeptember 14-én este már javában átfolyt a víz, a gátnál pedig jelentős hordalék akadt fent. Hamarosan el is önti a gátat a víz, illetve a szigetnél is magasabb lesz a vízállás.