Górcső alatt a Duna vízállása

A vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse folytatja az országban zajló árvízvédelmi tevékenységek összehangolását. A vízügy munkatársai folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és az aktuális adatokhoz igazítják a felkészülést a várható helyzetre, elsősorban a Duna és Lajta mentén.

A fővárosban hétfőn harmadfokú árvízvédelmi készültség lép életbe. Győrben a buszközlekedést is érinti a Mosoni-Duna áradása. A Kisalföld beszámolója szerint az áradó Rába is ad munkát a városban, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereket is átcsoportosít Győrbe.

