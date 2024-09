Péntek délelőtt a Szőnyi-szigeteknél is többen szemlélték meg a szokatlanul magas vízszintet, amely a pár éve átadott Kavicsos sólyázót is teljesen ellepte. A Monostori erődnél a hátsó parkolóhoz és a Dunai-bástyához vezető utat is lezárták árvízveszély miatt, hiszen itt is magasra kúszott a Duna. Koppánymonostoron a szabadstrandot már megközelíteni sem lehetett, az öltözőket már napokkal korábban elnyelte a víz.

A Dunai-bástyához vezető utat is lezárták a Duna áradása miatt

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az Erzsébet híd közelében lévő Rákóczi rakparton sokan fotózták, vagy csak figyelték a magas vízállást, amely ma érte el legmagasabb pontját. Molnár Attila polgármester csütörtökön elmondta, buzgárok, szivárgások, talajvíz emelkedés előfordulhatnak, de készenlétben állnak, ahol kell, ott azonnal be tudnak avatkozni. A gátőrök folyamatosan járőröznek a gáton, jelenleg sehol nincs árvízi jelenség, de amikor a vízállás 5-6 napja mossa majd a töltést akkor megjelenhetnek ezek.