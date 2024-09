Az első fotó a Turul lábánál készült a hatvanas években: látszanak előtérben Újváros épületei, háttérben Kertváros házai, s Bánhida helyén még legelő van. Itt gazdák éltek, akik művelték a földeket, az ezt követő képek egy része ebből az időből mutat be néhány pillanatot. Ökrösszekér, betakarítás látható. Dallos István elmondta, hogy 1946-ban kapta a fő utca a Dózsa György nevet, a kórház valamikor Hunyadi Tüzérlaktanyaként működött, innen maradt meg a mai elnevezése is. Láthatóak fotók a dózsakerti vasúti felüljáró építéséről is. Az is elhangzott, hogy az első híd már megvolt a századfordulón, s ezen haladt át a Budapest – Új-Szőny vasútvonal.

Dózsakert és Bánhida néhány évtizede egészen máshogy nézett ki

Forrás: Tatabányai Múzeum/Dallos István