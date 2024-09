Célegyenesébe érkezett az idén ötödik éve hatalmas érdeklődés mellett zajló Tündérszépek versenye. Az országos döntőt 2024. szeptember 29-én, vasárnap tartják, a lányok szombaton készülnek fel a végső megmérettetésre. A 22 döntőbe jutott hölgy addig még egyszer versenybe száll egymással az online térben.

Tündérszépek: Csorba Petra képviseli Komárom-Esztergomot a szépségverseny országos döntőjében

Fotó: Beküldött

A koronázás joga ugyanis a közönséget is megilleti. A kemma.hu hírportálunk látogatói szeptember 2. és 26. között adhatják le értékeléseiket az általuk favorizált hölgyre vagy hölgyekre. 24 napjuk lesz tehát arra, hogy döntsenek a Tündérszépek 2024. közönségdíjasának személyéről. Egy napon egy jelöltre csupán egyszer lehet szavazni, viszont több jelölt is értékelhető egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Mostantól tehát a döntő összes résztvevőjére adható le értékelés, a hírportálok címlapjain pedig minden nap egy lányt ajánlunk olvasóink figyelmébe.

A szavazás regisztrációhoz kötött, ráadásul tétje is van, hiszen a voksolók wellnessutalványokat nyerhetnek.

Ki lesz a nyertes? Nem tudni. Viszont a hajrában érdemes mindenkinek szavaznia. Az izgalmak és a várakozások fokozódnak, mindenki szavaz és mozgósít, hiszen a sorrend mindössze néhány szavazaton is múlhat.

Csorba Petra képviseli vármegyénket

A gyönyörű bakonyaljai pedagógus, Csorba Petra is gőzerővel készül a döntőre. A csépi angoltanár dédije álmát is valóra váltja azzal, hogy elindult szépségversenyünkön. Ő is várja a voksokat a Tündérszépek oldalunkon!