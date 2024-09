Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Molnár Attila polgármester, Czita János és Vajda Bence alpolgármesterek látogattak el a Koppánymonostori Általános Iskola elsőseihez csütörtök reggel. A diákok örültek a Komárom feliratos tornazsáknak, amelyben egy kulacs és egy plüssmaci is lapult.

A diákok örültek a maciknak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Molnár Attila hangsúlyozta, az önkormányzat számára fontos, hogy megkönnyítsék a szülők számára a tanévkezdést. A városban egyedülálló kedvezményrendszert vezettek be, hogy segítsék a családokat. A csomag tartalmaz egyebek mellett kelengyepénzt, a diákok számára ingyenes tömegközlekedést, az óvodákban és bölcsődékben pedig teljesen ingyenesen étkezhetnek a gyerekek. Egy évben az önkormányzat több mint 200 millió forintot fordít erre a projektre. A városházán szeptember elejéig tanévkezdési támogatást is lehet igényelni. Arra is kitért, a közeljövőben a monostori iskola udvara is megújul majd.