A kezdeményezés nem csak azért hiánypótló, mert a zene iránti, közös szenvedélyre épít, hanem azért is, mert lehetőséget ad az élőben történő találkozásra, ami a mai, digitális korban fontosabb, mint valaha. A társkereső zóna lehetőséget ad arra, hogy az emberek személyesen találkozhassanak, és az első benyomások alapján mélyebb kapcsolatokat alakíthassanak ki. A közös zenei ízlés pedig különösen erős kapocs lehet, hiszen a zene, mint univerzális nyelv, képes hidakat építeni különböző emberek között is.

A Depeche Mode rajongói között sokan vannak, akik számára a zenekar nemcsak a kedvenc dalok forrása, hanem életérzés is, így a közös szenvedély azonnal összekapcsolhatja a szíveket. A tatabányai Depeche Mode klub új társkereső zónája tehát tökéletes helyszín lehet azoknak, akik nem csak barátságokat, de akár szerelmet is keresnek. Az ilyen típusú közösségi találkozók lehetőséget adnak arra, hogy az emberek azonos érdeklődési körök mentén ismerkedjenek, ami hosszú távon is biztos alapot nyújthat egy kapcsolat számára.

A klub ezzel a lépéssel már nem csak a zenét, de a közösségépítést is új szintre emeli, hozzásegítve a buli résztvevőit ahhoz, hogy megtalálják egymást, és együtt élvezhessék a Depeche Mode által nyújtott élményeket.