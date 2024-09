Bányásznap már aligha képzelhető el csilletoló verseny nélkül, így a 74. sem telt el nélküle. Még az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület honlapján is lehetett jelentkezni a XXI. csilletoló verseny indulói közé, a tatabányai program pedig ezúttal is a Vértanúk terén zajlott férfi, női, vegyes, 18 év alatti ifjúsági és 50 év feletti szenior, tehát mindösszesen 5 kategóriában. A hagyományos megmérettetésen 16 csapat indult, volt köztük miskolci, gyöngyösi és budapesti is. Nevezési díj nem volt, értékes ajándékok viszont igen.

Az eseményt Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere nem csak megnyitotta, de az idén is aktív részese volt, hiszen az egyik csilletoló csapattal maga is indult a versenyen. A pálya szélén felsorakozott nézőknek az lehetett a benyomása, hogy a résztvevők és a hozzátartozók valódi lélektani kötődéssel érkeztek, és azzal az érzéssel távoznak, hogy akár győznek, akár nem, ide visszatérnek. A nézők között egy hölgy, aki először látta ezt az eseményt, arról beszélt a mellette állónak, hogy meghatja a látvány, ugyanis a versenyzőket szemlélve átérzett valamit a hajdani bányászok egymásra utaltságából.

A XXI. csilletoló verseny legjobbja a Tatabányai Tűzoltók „A” Csoport elnevezésű csapat volt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A nők és a ifjúságiak kategóriájában csak egy-egy csapat indult, a Miskolci Lányok, illetve a Barátságos Ötös, azaz a tatabányai Éltes Mátyás iskola diákjainak csapata, de a teljesítményük így is dicséretes volt. Vegyes kategóriában a Juci és a Farkasok elnevezésű együttes volt a leggyorsabb. A férfiak között a Tatabányai Tűzoltók „A” Csoport volt a legjobb a maga 0.43.20-as időeredményével, maga mögé utasítva minden más csapatot, ideértve a másik tűzoltócsapatot is, amely Hamutiprók „C” Vágány néven indult.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Látványos bravúroknak lehettek szemtanúi a nézők, amikor egyik-másik csapatnál a csille kissé megbokrosodott a kanyarban, és a versenyzőknek ilyenkor nem csak tolniuk, de húzniuk is kellett a járgányt.