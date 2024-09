A XXI. csilletoló verseny alkalmával nyilatkozott lapunknak Vasas Mihály, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) tatabányai szervezetének elnöke, Vasas Mihály 1989-től elnöke a helyi szervezetnek, amely azóta szervezi a bányásznap egy részét, a hagyományőrző programokat, így a csilletoló versenyt is.

A csilletoló verseny sokak számára a bányásznap fénypontja, de Vasas Mihály szeretné, ha még népszerűbb volna

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az elnöktől megtudtuk, hogy a csilletoló verseny Weisz Tamás ötlete volt. Akkoriban ő volt a Fiatalok Tatabányáért Egyesület elnöke, és ebben a tisztségében közreműködött az első esemény megrendezésében is.

– Úgy érzem, hogy ez a legjobb hely – árulta el az elnök a Vértanúk terén hatodik éve megrendezett versenyről, amelyet korábban más és más helyszínen tartottak meg. Természetesen népszerűsítjük a csilletoló versenyt, s ennek eredményként jött csapat Budapestről, Miskolcról, Gyöngyösről és Visontáról is – tette hozzá.

A csilletoló verseny játékos formában őrzi a kimondhatatlanul küzdelmes bányászlét emlékét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

14 csapat indult a versenyen. Azt is megtudtuk, hogy a Gyöngyösről, illetve az ahhoz közeli Visontáról érkező három csapat a Mátrai Erőmű Zrt. dolgozóiból verbuválódott. A Miskolci MFK nevű csapat a Miskolci Egyetem Műszaki, Föld- és Környezettudományi Karának hallgatóit jelenti.

Jó lenne, ha volna támogatója a csilletoló versenynek a városban, mert akkor valamivel értékesebb díjakat tudnánk átadni, ami tovább növelné az esemény népszerűségét

– mondta Vasas Mihály.

Amint a tegnapi csilletoló versenyről beszámolva írtuk, a hajdani szénbányászoktól kimondhatatlan önfeláldozást követelő munka hősies emlékét a vidám sporteszközzé alakított csille eleveníti meg. A csille keskeny nyomközű vasúti kerekeit természetesen talajon gördülők váltották fel, de míg Tatabányán azok továbbra is vasból vannak, addig a hagyományt átvevő Oroszlányban, Móron és más településeken már afféle közúti kerekeket szereltek rá. Ez a járgány és a verseny további fejlődését sejteti. Vasas Mihály azonban bevallotta, hogy számára a vaskerekű csille az igazi.

Idekívánkozik néhány érdekesség. A Fejér vármegyei hírportál írja, hogy Móron például még a bornapokon is van csilletoló program, méghozzá több körös versenyeken. A szervezők és a polgármester minden alkalommal megítél különdíj gyanánt egy serleget annak a csapatnak, mely egy kicsit különlegesebb, mint a többi. Egy alkalommal a Mosonmagyaróvárról érkező csapat kapta meg, mert rokonszenves volt, és várták a következő versenyre is. De olyan is volt, hogy egy defekt miatt kisorsolták a helyezéseket. A cikkben nem csak vicces dolgok, hanem komoly technikai tanácsok is találhatók.