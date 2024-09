A bányásznapi programsor részeként és az Oroszlányi Judo Club szervezésében nemzetközi cselgáncs verseny kezdődött a régi kosárlabda csarnokban szombaton.

Nemzetközi cselgáncs verseny is része volt a bányásznapi programsornak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Lazók Zoltán polgármester nyitóbeszédében úgy fogalmazott, több évtizedes hagyománya van a versenynek, amely több szempontból kiváló. Egyrészről hírét viszi az oroszlányi sportéletnek és a városi vendégszeretetnek, másrészről a nemzetközi kapcsolatok ápolása szempontjából is kiemelten fontos. A városvezető úgy fogalmazott, remek ismeretségek, akár még barátságok is szövődhetnek a verseny ideje alatt.

Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes cselgáncsozó is a sorok között szurkolt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A környező országok csapatait, és számos magyar város judoklubját szólította meg idén is az Oroszlány várossá nyilvánításának 70. évfordulójára rendezett judoverseny. A tatamin zajló mérkőzésekről Végh Tibor, az oroszlányiak vezetőedzője elmondta, évadnyitó versenyről beszélünk. Szerinte a létszámon is meglátszik, hogy kicsit korai a szervezés, de a résztvevők - illetve a szurkolók is - mindent beleadnak a versenyszámok alatt.

Több mint egy tucat judoklub tehetséges sportolója mutatkozott be a hétvégén

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jöttek Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából. Összesen 84 induló és 13 klub képviseltette magát. Olyan illusztris társaság is érkezett a tatami szélére, mint Csernoviczki Éva, olimpiai bronzérmes cselgáncsozó. A sportoló nevét nemrégiben felvette a tatabányai küzdőcsarnok.