A színes forgatag egyébként egyszerre több célt is szolgált: a jó hangulat, a romazene és az ételkínálat garancia volt a jó hangulatra, de az imádkozni, és az elcsendesülni vágyók is ugyanúgy eljöttek erre a szent helyre. Igaz, ők néhány száz méterrel arrébb gyülekeztek és hatalmas virágcsokrokkal a kezükben léptek a szent szobor elé. Legtöbben egy egészséges jövőért tették össze kezüket és vetettek keresztet. A búcsú ma, szeptember nyolcadikán, vasárnap is folytatódott: 11 órakor volt az ünnepi szentmise, amin dr. Udvardy György érsek, a veszprémi főegyházmegye főpásztora celebrált.

Gyönyörű környezet öleli körbe a templomot, aminek szomszédságában van a híres szentelt víz...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A csatkai búcsú különleges szerepet tölt be

A XIX. század közepe óta vált zarándokhellyé Csatka, emiatt hazánkból és Európa több országából érkeznek zarándokok autókkal és buszokkal egyaránt. A település különleges szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi cigányság életében, mivel az utóbbi évtizedekben éves találkozójukat a Szentkút mellett álló kegytemplom búcsújának idejére szervezik. Így vált eggyé a két ünnep és született meg a csatkai cigánybúcsú.