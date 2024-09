Egy percig sem unatkoztak a gyerekek a bisztróban szervezett családi napon. Kézműves játékokat is ki lehetett próbálni, mint például a gyöngyfűzést, a karkötőkészítést, illetve csuhévirágot is alkothattak a fiatalok Imhof Orsolya iránymutatásával.

A legkisebbek is jól érezték magukat a családi napon

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A kicsik szívesen csatlakoztak a karaokeversenyhez, majd a szervezők meg is táncoltatták őket. Sokan szerettek volna arcfestést és sorra készültek a csillámtetoválások is. Színezni is lehetett, az elkészült alkotások pedig a bisztró díszítéseként is szolgálnak majd. Lehetett továbbá lufit hajtogatni, társasozni és kincset keresni.