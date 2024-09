A tizenhetedik gasztronómiai megmérettetésen 39 kondér alatt gyújtottak be már kora reggel. Főtt hagyományos, de extra ízesítésű lecsó is. Különlegesség volt a toszkánai fekete rumos és tojásos lecsó, de grillezett összetevőkkel is készült egy csapat. a Hivatalnokok baboslecsója mellett sem lehetett elmenni. Makay Tibor polgármester mindenkinek jó szórakozást kívánt és örömmel nyitotta meg a rendezvényt, amelyen 20 féle sütemény és 26 féle pálinka is versenyzett egymással.