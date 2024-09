A Veol.hu figyelt fel arra a jelenségre, hogy a bakonyi kistelepülések szinte versengenek abban, hogy ki tud rendhagyóbb módon buszmegállót berendezni. Van, ahol egy nappaliban, másutt konyhában vagy olvasószobában várhatjuk járatunkat.

Régi otthont idéző bútorok között várhatjuk a buszt Lókúton. A bakonyi településeken nem ritka az ilyen különleges buszmegálló

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Napló

Gyönyörű buszmegállókban várakozhatunk

Bakonybélben a várakozó utasoknak szánt hely olyan, mint a tájház. A korábban romos buszmegálló helyére a faluban élő építészmérnök, Verla József úgy álmodta meg az új épületet, hogy az rímeljen a közelben lévő tájház boltíves, oszlopos tornácával.

Emese, most már indul a buszod...

– olvasható Lókúton a régi asztalokkal, hokedlikkel, padokkal berendezett várakozóhely falán az örökzöld Kispál és a borz sláger.

Bakonybélen a szomszédos tájházra hasonlít a buszmegálló

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Napló

A „legjobb buszmegállók versenyébe” Bakonykoppány is beszállt. Az Együtt Bakonykoppányért Egyesület, azaz az Ebke is elkészült a település megállójának új berendezésével. A kis épületben pad, szék és egy könyvespolc is helyet kapott. A csodálatos megállókról további képek itt elérhetőek.