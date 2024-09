A történelem legsötétebb korszakainak egyikét idézi a második világháború. Az Esztergom Anno elnevezésű közösségi oldal emlékezett meg arról, hogy 80 évvel ezelőtt bombázták a gépek Esztergomot. De 1944-ben nem csak Esztergomot, Almásfüzitőt is érte bombázás. Retró fotók is őrzik ezeket a sötét emlékeket, amelyeket most nektek is megmutatunk.

A bombázás során Esztergom és Almásfüzitő is több találatot kapott

Forrás: Fortepan/National Archives

A bombázás Esztergomot és Almásfüzitőt sem kímélte

Ahogy az Esztergom Anno felidézi, 1944. szeptember 5-én egy bombázó csoport gépei támadták meg a szobi, Ipolyon átívelő hidat. Ez volt az első szobi támadás, amely után csodával határos módon a híd mégis sértetlen maradt. Azonban sokan meghaltak és megsérültek, köztük gyerekek is.

Ugyanezen a napon azonban nem csak a szobi hidat, Esztergomot is bombatámadás érte, egészen pontosan 10 óra 50 perckor kezdődött a szörnyűség. A légicsapás során egy fő életét vesztette, egy fő súlyosabban, két fő pedig könnyebben sérült meg. A közösségi oldal múltidézőjéből többek között az is kiderül, hogy az Erdészeti szakiskolánál (ma, Erzsébet királyné utca) kezdődött a bomba szórása, de találatot kapott a Simor János u. 50 és a Besze J utca, Lőrinc utca is. A 81 éves Miletits Antal kegydíjas várfelügyelő volt a bombázás első esztergomi, polgári áldozata. Nevét ma a Szent Anna temetőben található második világháborús emlékmű őrzi.

A szobi híd bombázása 1944. szeptember 5-én. A gép szárnyának bal oldalán Esztergom

Forrás: Fortepan

Esztergom mellett más Komárom-Esztergom vármegyei település is kapott a légi pokolból. Retró képek őrzik és idézik annak a szörnyűségnek emlékét, ahogy Almásfüzitőt is repülőgépek bombázzák. Almásfüzitő akkoriban még Szőny településrésze volt. Ott egy hónappal korábban, 1944. augusztus 9-én támadtak a levegőből. A célpont pedig az olajfinomító volt.