Sötétedés után megtelt a Zöld Kör Rekortán Futópálya világítós karszalagot, nyakláncot, ruhát és arcfestéket viselő emberekkel. Mindenki arra várt, hogy felcsendüljön a What is love? című buliindító sláger és kezdetét vegye a Neon Party. Az UV-lámpák fényében csaknem százan rótták a köröket és gyűjtögették a kilométereket. A tanszer- és pénzadományok is szépen gyűltek a dorogi iskolások javára.

A következő napon bundáskenyér-tea reggeli várta a kora reggeli futókat. Mindenki jókedvűen fogyasztotta az ízletes falatokat, jó volt visszapótolni az elvesztett kalóriákat. Az utolsó másodperceket közösen számlálták vissza a megjelentek és üdvrivalgással köszöntötték az utolsó teljesítőket.

1 millió 764 ezer 800 métert teljesítettek

A dorogi önkormányzat Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint Sárdi Tamás elnök zárta le a rendezvényt, aki elmondta, hogy több mint 300 fő látogatott el a visszajelzések alapján is remekül sikerült futóeseményre. Megköszönte a támogatók és az önkéntesek szervezésben nyújtott segítségét. Jelképesen átadta az összegyűjt adományokat Sitku Pálnak, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola igazgatójának, aki elmondta, a három általános iskola egyenlő arányban fog részesülni a tanszerekben.

Kiderült az is, hogy a legtöbb kilométert holtversenyben Kövecs-Dózsa Hajnalka és Szegvári József gyűjtötték, mindketten 175 kört, vagyis 70 kilométert teljesítettek a 40 óra alatt. Az Éjszaka királya Szegvári József, az Éjszaka királynője Hajnal Kitti lett, 132 kört teljesítve. A legfiatalabb versenyző Kovács Palkó, a legidősebb pedig Kromesch Andrea lett.