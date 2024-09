Biztonságosabb lett a tokodi vasútállomás, ugyanis peront építettek a sínek közé, ahol a személyvonatok járnak. A komáromi vasútvonalon lévő Tokodról is rendszeresen utaznak iskolások is Esztergom, illetve Komárom irányába, így most már a vonat lépcsőjével egy magasságban várakozhatnak. A peronhoz egy járdát is építettek, így biztonságosabb a közlekedés a vágányok között.

Járda és peron teszi biztonságosabbá a tokodi vasútállomást

Fotó: Feleki Marietta / Forrás: 24 Óra