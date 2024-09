Olvasóink is rendszeresen járnak a Balatonra, ahogy az a közelmúltban is kiderült, amikor kedvenc fotójukat mutathatták meg a magyar tengerről. És bizony hiába ért véget a nyár, a Balcsi nem zárt be. Ősszel is sokan keresik fel, hogy pihenjenek. Mint a veol.hu írja, az őszi időszakban azok a turisták érkeznek, akik a nyári zsúfoltság után a nyugalomra és a csendes pihenésre vágynak.

Budapestről a Balaton déli partjára az utószezonban is óránként indulnak az intercityk

Ősszel is vonatozhatunk a Balatonra

Budapestről a Balaton déli partjára, ahogy egész évben, az utószezonban is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCityk, amelyekre kötelező a helyjegy vásárlása mindegyik vonatrészbe. A biciklisek is bátran választhatják a járatokat, a Tópart InterCity nagy kapacitású kerékpárszállító kocsit is továbbít, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező.

A kínálat bővítéseként továbbra is közlekednek két­óránként a Déli parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Siófok között naponta, hétvégente pedig tovább közlekedve Fonyódra, illetve Balatonszentgyörgyre.

A Jégmadár expressz az utószezonban kizárólag hétvégi napokon közlekedik Szob és Fonyód között, KISS motorvonattal teremtve meg a Dunakanyar és a balatoni panoráma összeköttetését. Vasárnaponként két mentesítő InterRégió vonat indul Fonyódról 14:36-kor és 18:36-kor Budapest-Kelenföldre, légkondicionált FLIRT szerelvényből kiállítva, a vasárnap délutáni hazatérő utasforgalom kiszolgálása érdekében.

A főszezonban is népszerű volt a vasút

A MÁV balatoni járatai a főszezonban több mint 1,2 millió utazást szolgáltak ki. Ez a szám a díjmentesen, és különösen a vármegye- vagy országbérletekkel utazókkal együtt több százezres nagyságrenddel nagyobb, ami jól mutatja a kötöttpályás közlekedés növekvő, hazai népszerűségét.

A nyári főszezonban augusztus 22-ig 1,25 millió menetjeggyel történő, úgynevezett viszonylati utazást regisztrált a MÁV-START a Balaton felé vagy onnan elindított járatain. Ezenfelül – többek között a márciusi tarifareform következtében – díjmentesen (pl. 14 év alattiak, 65 év felettiek, nagycsaládosok, fogyatékkal élők), illetve vármegye- és országbérletekkel is igénybe lehet venni a balatoni járataikat, vagyis ezek az utazások nem szerepelnek a megadott adatokban.