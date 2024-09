A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola végzős diákjai a Balatonra utaztak. Az utolsó évüket megkezdve sok megmérettetéssel és kihívással kell majd még szembenézniük. Előtte még egy utolsó csapatépítés és szórakozás kijárt nekik.

Az Erzsébet táborba látogattak a bakonysárkányi végzősök

Forrás: Bakonysárkányi Fekete Általános Iskola/Facebook

A hét elején 3 napos őszi osztálykirándulásra indultak a bakonysárkányi végzősök. A zánkai Erzsébet Táborban már az első napon is sok élményre tettek szert. Léghokiban, csocsóban és pingpongban is kipróbálhatták magukat. De ültek már kisvonaton és hajón is. Az estét pedig koncerttel, és buborék show-val zárták.