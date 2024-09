A Veol.hu számolt be a remek hírről, hogy a nagy szárazság után újra visszaköltözött a természetbe a sokak által szeretett hang, a csobogás. A bakonyi patakok újra erőre kaptak. Nem is akármilyen módon. Képeken mutatjuk ahogy, újra csobog a Cuha, a Gaja és a Gerence.

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Veol

Jól jött a csapadék

Bakonybélben például szombaton országos 24 órás rekord született, összesen 87,4 milliméternyi csapadék hullott. A település polgármestere, Márkus Zoltán azt is elmondta, hogy a rekord mellett, csütörtöktől hétfőig összesen 360 milliméternyi eső esett náluk. A nagy csapadékmennyiség a szárazság után problémát nem, de jót viszont okozott. Korábban ugyanis volt már példa arra, hogy a településen a heves esőzés károkat okozott.

Márkus Zoltán Bakonybél polgármestere mesélt a bakonyi patakok helyzetéről

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Veol

A Gerence, ami a meleg hónapok alatt szinte éppen csak csordogált, most új életre kapott. Áradástól természetesen nem kell félni, a patak megemelkedett vízszintje továbbra sem mondható magasnak. Szerencsére a Cuha sem maradt ki a vízpótlásból, az apadt patak hamar megérezte az utánpótlást, mi több, újra csobogni kezdett. A nagy aszály miatt azonban a víz nagy részét a szomjas talaj itta be, ezért nem emelkedett ebben az esetben sem a vízszintje magasra. Jelenleg örülhetünk, hiszen ha kicsit is, de addig emelkedett a patakok vízszintje, hogy nem csak csordogálnak, hanem csobognak is. Ha viszont nem érkezik vízutánpótlás, akkor hamarosan újra elhalkulhatnak a folyók.

A bakonybéli Szent-kút világa

Ha már a Bakonyban járunk, ne hagyjuk ki Bakonybélt se. A hagyomány szerint az itteni monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt – egyébként Esztergomban is évekig élő – Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet.