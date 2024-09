Mindössze néhány nap telt el a Duna tetőzése óta. Szeptember 20-án Komáromnál a víz 790, Esztergomnál 752 centiméteren tetőzött. Az áradást megelőző napokban a neszmélyi Vízimolnár utcában reggeltől estig feszített tempóban dolgoztak mind a civilek mind a katonák. A közösség időben megkezdte az árvízi előkészületeket így nem uralkodott el az aggodalom a lakókon.

Neszmélyen az áradás után már apad a Duna

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mi következik az áradás után?

A víz rapid emelkedése miatt gyorsan elérte a gátat így a folyóhoz legközelebbi telkek udvarai hamar víz alá kerültek. Dunaalmáson is hasonló volt a helyzet. A két kis település egymásmelltett fekszik, így egy a közösség is. Mindenki ott segített ahol tudott. Találkoztunk olyannal aki dunaalmási de a neszmélyi gátaknál segített és fordítva is. A tetőzés pillanatára megállás nélkül készültek a faluk. Szerkesztőségünk mindennap beszámolt az aktuális helyzetről. Testközelből követhettük végig az önkéntesek mindennapjait. Így egyértelmű volt számunkra, hogy noha a tetőzés meg volt és a Duna apadásnak indult megnézzük mi történt.