Az Óvárosiak Őszikék Nyugdíjas Klubja 30 tagja az alsógallai tájházba látogatott, ahol Schamberger Ágnes, az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke fogadta őket. A Facebook-oldalunkon közzétett bejegyzésükben is megköszönték neki, hogy Alsógalla létrejöttéről, az ottani lakosokról, a be- és kitelepítésről elmondott nekik történeteket, és a tájházat részletesen, érdekesen mutatta be számukra.

Örömünkre szolgál, hogy megismerhettük városunk ezen részének történetét! Gratulálunk a városrész hagyományőrzőinek, vezetőinek, minden lakójának, hogy létrehozták a hagyományok bemutatására szolgáló csodálatos TÁJHÁZAT! Érdemes ide ellátogatni!

– írták bejegyzésükben.