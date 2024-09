Hazánkban egyre több város és település csatlakozik az autómentes nap programjaihoz, számos eseményt rendeznek, például kerékpártúrákat vagy közösségi eseményeket. Tatabányán például biciklis felvonulás és ügyességi pálya is várta a kerékpározás szerelmeseit A Vértes Agorája előtt.

Az autómentes nap programjain a rendőrség standján különböző láthatósági eszközöket lehetett kapni

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Pénteken egyebek mellett ÖKO játszóház és ügyességi pálya is várta a kerékpárosokat, de a rendőrség is kitelepült, az ügynevezett Bike Safe programmal. Az egyenruhásoknál regisztrálni lehetett a bicikliket, de arra is lehetősége volt az érdeklődőnek, hogy különböző láthatósági eszközökkel gazdagodjon a résztvevő. Az sem jelentett akadályt, ha valaki gyalogosan, tehát felkészületlenül érkezett az agora kerékpáros programjára. Számos biciklit lehetett kölcsönözni a rendőrségtől erre az alkalomra, mert a cél az volt, hogy mindenki jól érezze magát. Ezt követően a Tatai Atlétika Club kerékpár bemutatót tartott és tombola sorsolás is várt a szerencsésekre.