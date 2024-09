– A gátak megépítése után is folyamatos lesz a munka, hiszen egy állandó szivattyúzásra lesz szükségünk, hogy a település felől érkező belvizet, illetve a gátakon átszűrődő Duna vizet átszivattyúzzuk a folyóba. Vagyis a szivattyúk 24 órában működnek. Illetve gátőröket kell megbíznunk, akik nézik a gátat, hogy ha valahol buzgár keletkezik, akkor gyorsan be tudjunk avatkozni – tette hozzá Makay Tibor, aki elmondta azt is, hogy Dunalamáson főleg nem lakóépületeket veszélyeztet a víz, mint a kikötő, illetve a régi malom épülete.

– Ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai fel vannak készülve, hogy ilyen helyzetben elvigyék az értékeiket. Egy fiatal, kisgyermekes család van, akiknek el kell hagyniuk a házukat, ők is megoldották a kiköltözésüket. Ott az értékmentésben tudunk segítséget nyújtani a családnak, ha kérik.