Mint arról már beszámoltunk, nyaralókat is veszélyeztet a Duna magas vízállása Neszmélyen. A Vízimalom utcában 2013-ban több mint 800 centi magasan tetőzött az árvíz. Az előrejelzés szerint ismét elöntheti az utcát a víz, ezért a helyiek már napok óta készülnek ennek megakadályozására. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy ellátogatott a helyszínre, és személyesen is szemügyre vette az árvíz elleni munkálatokat.