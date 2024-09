Az akkugyárak megítélése kapcsán kínálta magát analógiaként Magyar Péter sajátos árvízi fellépése az egyik neszmélyi gátnál

Az energetikai függetlenedés kardinális

– 2024 első felében 673 megawatt-tal bővültek a hazai napelemes rendszerek. Ez ahhoz képest, hogy egy paksi blokk 500 megawattos, komoly eredménynek látszik. Milyen távlatokat lát ebben?

– Mind a magánszektort, mind a vállalkozásokat, kisvállalkozásokat forrásokkal támogatja a kormányzat, hogy helyi energiatárolókat és napelemrendszereket építsenek. Azt gondolom, hogy minden létező lehetőséget meg kell ragadni, amely a függetlenedés lehetőségét adja. Az orosz-ukrán háború kapcsán adódó hibás brüsszeli döntések miatti rezsiválság megmutatta a „magad uram, ha szolgád nincsen” mondás érvényességét. Tehát a függetlenedés kardinális. Ez jól látszik a kormányzat gazdasági és energetikai politikájában, hogy Paks, illetve Paks II. a bázis, hiszen ezek révén tudunk a legolcsóbban és a leggyorsabban energiát előállítani. A háztartások számára létrehozott napelemes programok nagyon nagy támogatást kaptak. Most az a lényeg, hogy a tárolási kapacitást is hozzá tudják fejleszteni, mert van elektromos autózási hajlandóság, vagy legalább a hibridek iráni nyitottság. Ennek van piaca. A tárolókapacitás tehát az elektromos áram termelésének másik fontos része, hiszen ennyi kis magánnaperőmű energiájának a betermelése terheli a hálózatot. A hálózati kiegyenlítés is fontos. Szükség van mindenre, ami a lakosság rezsivédelem feletti rezsimegtakarításában tud segíteni.

Magyar Péter árvízi akciója, mint negatív analógia

– Az elektromos autók kapcsán adódó kérdés, hogy az SK On Hungary és az SK Battery Manufacturing, melyeknek Komáromban is van gyáruk, egyesek szerint környezetvédelmi szempontból aggályos mennyiségű szerves oldószert, NMP-t (N-metil-2-pirrolidon-t) bocsátanak ki a környezetbe. Rendeződnek-e az akkugyár miatt zajló viták?

– Azt gondolom, hogy mindentől, ami új és ismeretlen, attól mindenki joggal fél egy kicsit. Viszont mégis meglepő a vita, amit az elektromos autóipar és az ahhoz szükséges akkumulátorgyártás, valamint az ezzel összefüggő tevékenységek hoznak. Vegyünk egy időszerű analógiát: árvíz! Bízunk a katasztrófavédők munkájában, mikor az árvízi védekezés történik. Mert ugye, nélkülük lépni sem merünk a gáton – egyébként a szó szoros értelmében –, és nem bízunk azoknak a szakembereknek a véleményében, akik engedélyeznek egy ilyen gyárat. Nagyon komoly iparbiztonsági és környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelni. Azok a gyárak, amelyek működnek, ezeknek megfelelnek. Én egészen egyszerűen úgy gondolom – még ha provokációnak tűnik is amit mondok, de legyen az –, hogy vannak olyan ellenzéki politikusok, akik másokat riogatva próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni. Eljönnek a gyár kerítése elé és ott kiabálnak, sajtótájékoztatót tartanak. Nem voltak bent a gyárban. Nem tudják, hogy milyen technológiával dolgozik. A környezetvédelem, a katasztrófavédelem és az iparbiztonság munkáját belülről ismerem. Jó szakemberek, és felelősen látják el a hivatásukat. Kártékonyabb politikus nincs annál, mint aki a saját haszna reményében riogat. De hát ezzel az elmúlt napokban is volt dolgunk, mert Magyar Péter nem találkozott se katonával, se rendőrrel, se katasztrófavédővel a gáton. Ennek nagyon egyszerűen az volt az oka, hogy nem oda ment, ahova kellett volna, és nem őket kereste, hanem megpróbált néhány óra lapátolás után három videóval bejelentkezni, és a szakembereket lejáratni.