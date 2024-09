– Pont most vonulnak felettünk el a fekete gólyák, amik örömmel állnak meg lakmározni a vakondokból, pockokból, amiket a víz mosott ki az üregeikből. De már több vércsét és az egerészölyvet is láttunk a mezőkön. Ők most biztosan jól be tudnak lakmározni – tette hozzá a mentőközpont vezetője, aki a 2013-as árvízre is visszaemlékezett.

– Most az a nagy szerencse, hogy már nincsenek kölykök és fiókák. 2013-ban júniusban jött az árvíz, amikor a pár hetes kölykökkel nem vállalták a szülők, hogy átússzák a Dunát, nem tudtak gyorsan menekülni – árulta el Márton András, aki 11 évvel ezelőtt a helyi tűzoltóparancsnokkal közösen rengeteg, odújukból kiugrott bagolyfiókát mentett 11 évvel ezelőtt.