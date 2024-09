Mint írta, ezzel párhuzamosan megnyitják a Kis Duna sétányt is. Emellett a Pór Antal és a József Attila tereket egy alapos takarítás után tudják visszaadni a forgalomnak. A Visegrádi úton folyamatos a gát bontása, a forgalom előtt történő megnyitás idejéről a Közút fog dönteni, ugyanúgy, ahogy a Táti út esetében is. A Horváth Géza soron felépített ideiglenes védmű bontása pedig hétfőn kezdődik.

A nyitásnak köszönhetően szeptember 23-án, hétfőn üzemkezdettől Dorog és Esztergom között a Volánbusz járatai is a megszokott útvonalon közlekednek – olvasható a dorogimedence.hu oldalán. Mint írták, a Táti „rövid út” továbbra is lezárva marad, így a 812-es, 814-es, 817-es és a 819-es autóbuszok a 11-es úton át terelve közlekednek (kimaradó megállók: Táti út, Horgásztanya). Az A és B jelzésű helyi járatok a Prímás-szigetre nem térnek be. A menetrend szerint a Táti úton közlekedő T jelzésű járatok terelve közlekednek. A 11-es út lezárása miatt az E jelzésű járatok nem közlekednek.

Forrás: volanbusz.hu

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy hétfő déltő már megnyitották a Dömös és Visegrád közötti útszakaszt. Este 19 órától pedig megnyitják a Neszmély és Süttő közötti útszakaszt is. A képviselő továbbá kifejtette, hogy a Visegrádi úton a gát bontása folyamatban van, a megnyitás pontos időpontjáról a Közút dönt, ami előreláthatólag kedd reggeltől járható lesz. Esztergomból Tát irányában is a Közút dönt majd.