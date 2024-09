Árvíz alatt szivattyúznak

A település természetesen felkészült erre is, így már be is vetették a nagy teljesítményű szivattyúkat, amikkel a töltés tetején visszaemelik a vizet a Dunába.

A szivattyúknak az ár levonulásáig 24 órán keresztül menniük kell

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az árvíz nagysága talán a neszmélyi Hajóskanzennél a leglátványosabb, hiszen itt a Dunából kilátszó vízmérce, és a félig ellepett régi hajótest jól mutatja, hogy mennyire megemelkedett a folyó vízszintje. A figyelmesebb szemek pedig azt is észrevehetik, hogy a játszótér mászókájának már csak a legteteje látszik ki a vízből.