A szivattyú robaja elcsendesedik a Hajóskanzen lejáratánál. A gépet óránként mintegy 20 percre kapcsolják be, hogy a töltésen át szivárgó vizet visszaemeljék a Dunába. A kerítés melletti a fa árnyékában egy kempingszék van, ahonnan a figyelőszolgálat egyik tagja lesi folyamatosan, hogy rendesen tart-e a gát. Harsányi Gábort Szolnokról vezényelték le vármegyénkbe, hogy segítse az árvízi védekezést. A vízügyi szakember elmondta, hogy nem véletlenül rá és munkatársára esett a választás, hiszen 2013-ban is ők dolgoztak Dunaalmáson és Neszmélyen. A korábbi tapasztalatnak hála most felkészültebben tudtak nekiállni a feladatnak.

Harsányi Gábor, szolnoki vízügyi szakember már a 2013-as árvízkor is segített a védekezésben

Fotó: Zetovics Mario

A Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság szolnoki dolgozója kivezényelt műszaki irányitóként érkezet Neszmélyre.

Jól jött az árvízi tapasztalat

–2013-ban is itt voltunk a védekezésnél, akkor a valaha mért legnagyobb vízállás volt itt a Dunának ezen a szakaszán. És szerencsére azt is sikeresen megoldottuk. Most hála istennek a 11 évvel ezelőtti legnagyobb vízállás alatt 55 centivel tetőzött a Duna. Ami azért megnyugtató volt. A feladatok azonban ugyanazok voltak. A Vízimolnár utcában kellett egy körülbelül 500 méter hosszú nyúlgátat építeni, illetve a belterületi szakaszon nyolc darab kulissza nyílást, vagyis átjárót kellett elzárni a vasúti töltések alatt, amit 2013-hoz képest most is homokzsákokkal oldottunk meg –magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy 11 évvel ezelőtt tűzoltók és önkéntesek, kormányhivatali dolgozók segítették a munkájukat. Most azonban katonák is csatlakoztak a védekezéshez.