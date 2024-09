A neszmélyi Hajóskanzennél szeptember 19-én délelőtt már 750 centiméteren állt a Duna szintje a vízmérce szerint. A vasúti töltés oldalán, ahol korábban a kerékpárút haladt, egy csónak volt kikötve. Szaniszló Tibor, a Neszmély hajóskapitánya már csak evezve jutott el a gőzöshöz, hogy többek között megetesse a méltán híres hajóskapitány cicát, Pityut, aki az árvíz miatt most a hajón tölti a napjait.

Pityu, a Hajóskanzen cicája az úszó otthonán várja, hogy elvonuljon az árvíz

Forrás: beküldött

Ottjártunkkkor a kapitány elmondta, hogy pont Pityut mennek meglátogatni, aki a gőzösön várja, hogy levonuljon az ár. A macskák ragaszkodnak az otthonukhoz, ami esetében a hajó. Ha lehoznák onnan, akkor is egyre csak próbálna visszajutni „haza”. A környéken mászkálna, a közelben lévő, forgalmas úton pedig könnyen elüthetne egy autó. Ezért hát a kandúr a hajón maradt biztonságban, egyedül.

Pityu az árvíztől se fél

– Naponta négyszer kievezünk a hajóhoz, hogy ellenőrizzük a köteleket. Természetesen ilyenkor Pityut is megnézzük, hogy van, és viszünk neki ennivalót is. Láthatóan nem zavarja, hogy a víz teljesen körülvette, és hogy újra és újra magára hagyjuk – tudtuk meg a cica gazdájától, aki elárulta, hogy Pityu hétfőn még kiúszott a partra, azonban most, a magas vízben már nem vállalja a kalandot. A folyó sodrása ugyanis már nagyon erős. A csónakkal is vigyázni kell, nehogy bevigye a fák közé az ár.

A kandúr a napot főleg evéssel és extra lustálkodással tölti, illetve a szokásos ellenőrzőkörútját járja végig a hajón

Forrás: beküldött

Mint arról korábban beszámoltunk, nem ez az első árvíz, amit a hajóskapitány cica a gőzösön tölt.