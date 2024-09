— Ez az első árvízünk – kezdi egy hölgy – de megmondom őszintén, a nyaralóövezetben jó lenne, ha magasabb épületre is lehetne engedélyt kapni, mert ha jön a víz, abba nehezebben folyik be...

Egy másik férfi már a többedik árvízhez készül elő, rutinosan zsákol. Mint mondja: nyugodtnak kell maradni, az a legfontosabb.

Esztergomban lezárásokkal kezdték

Esztergomban is elrendelték a III. fokú készültséget, bár a Duna egyelőre békésen csordogál medrében. A királyvárosban is nyugalom van. A Mindszenty téren már megérkezett az első homokszállítmány, de a város több pontján is várják majd szeptember 17-e reggelre az önkénteseket.

A Szigeten lezárják a Suzuki Arénát, zeneiskolát, a Rugby Club Hotelt. Az Aquasziget is bezárja kapuit. Lezárták a szigeten lévő parkolókat is, bár a Zöld Parkoló felé még be tudtunk hajtani.