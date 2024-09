Figyelőszolgálat az árvíz alatt

– Kedd este tartottunk egy utca gyűlést, ahol kijelöltük az éjszakai őrszolgálatokat. Két fő három óránkénti váltásban figyeli folyamatosan a nyúlgátat, hogy nem tör-e át valahol a víz – magyarázta a referens, aki maga is a Vízimolnár utcában lakik. Az ő házuk előtt állították fel a támaszpontként szolgáló sátrat, ahol meleg kávé és a helyiek által sütött finomság várja a figyelőszolgálatokat. Karasz Bélától azt is megtudtuk, hogy nem csak a Duna felől fenyegeti veszély a házakat.

– A 2013-as árvíz idején amíg építettük a nyúlgátat, a fürdőszobában és a konyhában feljött a víz a csatornából és az áztatta el a házat. Így most folyamatosan megy a katasztrófavédelem nagy teljesítményű szivattyúja, ami a csatornából vezeti a vizet az elvezetőbe – árulta el Karasz Béla.

A Rózsa közben a dombról lefolyó patakra is figyelniük kell a helyieknek. Így most két szivattyú dolgozik folyamatosan

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

De a pár száz méterre lévő Rózsa közben is két szivattyú dolgozik. Az egyik a dombról jövő patak vízét, a másik a töltésen átszivárgó vizet emeli át a Dunába. Simon Ferencék háza közvetlenül a vasúti töltés mellett van, a patak is pár méterre folyik csak el a kerítésüktől. Ferenc elmondta, hogy már a 2013-as árvízkor is már ő volt az utcában a megbízott árvízvédelmi vezető. Akkor a dombról lezúduló víz okozott gondot.

– Három hete tisztították ki a patakmedret a kérésemre, mintha megéreztem volna, hogy szükség lesz rá – mutatta a patakból kiszedett hordalékokat Ferenc, akitől megtudtuk, hogy 11 évvel ezelőtt már vonult le az ár, amikor egy nagy esőzés miatt kiömlött a patak. – Még nem lett kibontva a vasúti töltés alatti homokzsáktorlasz, amikor jött az eső. Egy órán belül már a kertekben volt a patakmederből kilépő víz, mert nem tudott belefolyni a Dunába. Így most folyamatosan figyeljük a szivattyúkat is, illetve reménykedünk, hogy az árvíz végéig már nem fog több eső esni – bizakodott az árvízvédelmi vezető.

Dunaalmáson is látványosan utat tört magának a Duna. A Pihenő-tó egyszerűen eltűnt, vagyis a összeért a folyóval. A mellette lévő játszótér már teljesen víz alatt van. A közeli Royal Clubot, ahol egy hete még koncertet tartottak, már csak csónakkal lehetne megközelíteni. Neszmély felé pedig már a kerékpárút is teljesen víz alá került.