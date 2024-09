Narancssárga vonal mutatja a neszmélyi kompkikötő lejáratánál, hogy hol tetőzött a Duna pénteken hajnalban. Délelőttre már mintegy 1,5 centit apadt a folyó vízszintje. Az árvíz lassan elkezdett levonulni. A Vízimolnár utcában a nyúlgát Duna felőli oldalán száraz lábbal már nem lehet végig sétálni. A nyaralókat már teljesen körülölelte a víz. De a kisebb szivárgásokat leszámítva jól tart a nyúlgát, amit a civilek a katonákkal közösen építettek az elmúlt napokban.

Péntek délelőttre lassan de biztosan már elkezdett levonulni az árvíz Neszmélyen. A helyiek azonban ezután sem pihenhetnek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Bár láthatóan sokkal nyugodtabb az utca, a pihenő még messze van. Karasz Béla, Neszmély honvédelmi referense a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az ár levonulásáig még folyamatosan figyelik a nyúlgátat, illetve a szivattyúknak is menniük kell a csatornákban. Utána pedig jöhet a takarítás.

Munka az árvíz után

– Az ár rengeteg hordalékot és szemetet hoz, amit a víz levonultával itt hagy. Ezt mind el kell takarítanunk. Illetve fertőtleníteni kell mindent, amivel érintkezett a Duna. Szóval a tetőzéssel még koránt sincsen pihenés, egy hónap is lehet, amire az utolsó nyoma is eltűnik az árvíznek. Utána pedig, egy utcabált tartunk, ahogyan ezt tettük a 2013-as árvíz végén is. Hiszen ez a pár hét mindenkinek nagyon stresszes és fárasztó – magyarázta Karasz Béla, aki maga is a Vízimolnár utcában lakik.